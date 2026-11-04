Spannende Klausel: Mokwa in die Champions League?

Die SV Elversberg könnte noch im Winter Angreifer David Mokwa verlieren. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Villarreal intensiv mit dem 22-Jährigen. Erst im Januar war der Franzose für 1,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim ins Saarland gewechselt.

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‚Sky‘ hatte zuletzt berichtet, dass die TSG den Mittelstürmer per Rückkaufoption für drei Millionen zurückholen kann. Bei der SVE ist Mokwa trotz großer Konkurrenz im Sturmzentrum gesetzt. Nach acht Spielen steht er in der Bundesliga bei zwei Toren und einer Vorlage.