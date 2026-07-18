Als der FC Bayern vor vier Jahren Noel Aseko für eine Million Euro von Hertha BSC loseiste, war schon klar, dass da ein großes Talent an den Bayern-Campus wechselt. Der zentrale Mittelfeldspieler hat die Erwartungen erfüllt – auch wenn er für die Profis der Münchner kein einziges Spiel gemacht hat.

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Der FCB hat also zwar nicht sportlich, dafür aber finanziell profitiert. Denn Aseko wechselt jetzt für kolportierte zwölf Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2031. Eine Rückkaufoption erhalten die Münchner nicht mehr, verlieren also vollständig den Zugriff auf den 20-Jährigen.

Gude, Noel! 🦅👋😍



Der defensive Mittelfeldspieler Noel Aseko wechselt vom FC Bayern München zur Eintracht und unterschreibt in Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.#SGE pic.twitter.com/Ee8dH7XVCN — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 18, 2026

Sportvorstand Markus Krösche erklärt: „Noel Aseko gehörte bereits vor zwei Jahren aus guten Gründen zum erweiterten Kreis der Bayern-Profis. Inzwischen hat er in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt. Wir sind überzeugt, dass Noel seine Stärken mit unserem Trainerteam und in unserem sportlichen Umfeld auch in der Bundesliga voll entfalten kann.“

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Erst im Sommer zurückgeholt

Erst in diesem Sommer hatte der deutsche Rekordmeister von seiner Rückkaufklausel Gebrauch gemacht und Aseko für 2,5 Millionen Euro von Hannover 96 zurückgeholt, nachdem die Niedersachsen die Kaufoption in Höhe von einer Million gezogen hatten. Mit sattem Gewinn lassen die Münchner den U21-Nationalspieler ziehen.