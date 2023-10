Nagelsmann-Debüt: So könnte das DFB-Team spielen

Tor

In Abwesenheit von Manuel Neuer ist und bleibt Marc-André ter Stegen die Nummer eins. Nagelsmann, dessen Teams immer flach das Spiel eröffnen, dürften insbesondere die spielerischen Qualitäten des Schlussmanns gefallen.

Abwehr

Die Eindrücke aus den ersten Trainingseinheiten ließen auf eine Viererkette schließen. Da kein gelernter Rechtsverteidiger im Aufgebot steht, könnte wie schon gegen Frankreich Jonathan Tah in diese Rolle schlüpfen. Möglich, dass die Abwehr um den alten, neuen Chef Mats Hummels in Ballbesitz asymmetrisch verschiebt und Robin Gosens so eine extrem offensive Rolle ermöglicht.

Mittelfeld

Nagelsmann stehen drei hochwertige zentrale Mittelfeldspieler zur Verfügung. Da Joshua Kimmich das Abschlusstraining erkältet verpasste, dürften Leon Goretzka und Ilkay Gündogan gegen die USA starten. Für die offensiveren Mittelfeld-Positionen ist Florian Wirtz die erste Alternative zum formstarken Leroy Sané und Jamal Musiala.

Angriff

Mit klassischem Mittelstürmer ist das Spiel des DFB-Teams zielgerichteter. Deshalb hat Niclas Füllkrug beste Chancen, als Stammspieler in Nagelsmanns Amtszeit zu gehen. Thomas Müller hat schon oft bewiesen, um eine echte Neun herum glänzen zu können, weshalb er den Vorzug vor etwa Kai Havertz erhalten dürfte.

So könnte das DFB-Team spielen