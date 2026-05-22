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Deutsches Duell um teuren Mittelfeld-Lenker Ilic

Auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld kommen sich offenbar Mainz 05 und der SC Freiburg ins Gehege. Der Blick der beiden Bundesligisten fällt richtet sich dabei nach Italien.

von Remo Schatz - Quelle: Tuttosport | Meridian Sport
1 min.
Ivan Ilic im Zweikampf mit Juves Khephren Thuram @Maxppp

Ivan Ilic hat sich in den vergangenen Jahren vor allem in der Serie A einen Namen gemacht. Teilweise ausgebildet bei Manchester City war ihm der endgültige Profidurchbruch bei Hellas Verona geglückt.

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2023 ging es zum FC Turin, wo das Kapitel nun zu Ende gehen wird. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, deutet ein Jahr vor Vertragsende vieles auf einem Sommerabschied hin. Diese Situation wollen sich Mainz 05 und der SC Freiburg zunutze machen.

Laut dem serbischen ‚Meridian Sport‘ hat das Bundesliga-Duo den technisch versierten zentralen Mittelfeldspieler ins Visier genommen. Ilic passe perfekt in das Suchprofil der jeweiligen Sportdirektoren.

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Die Preisvorstellung der Turiner hat es aber ein Jahr vor Vertragsende in sich. So wird mit einer Ablöse von 16,5 Millionen gerechnet. Ein entsprechendes Angebot ist im Piemont aber noch nicht eingegangen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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