Auf die Eintracht wartet das heißeste Duo Europas

SSC Neapel. Ein attraktives Los im Achtelfinale der Champions League für Eintracht Frankfurt. Aber eben auch kein ganz so großer Name wie Real Madrid oder Paris St. Germain. Doch bei genauerer Betrachtung hätte es für die SGE nicht schwieriger kommen können.

Neapel spielt die beste Saison aller Mannschaften in Europas Top-fünf-Ligen. Mit 15 Punkten Vorsprung führt die Partenopei die italienische Serie A an, hat die beste Abwehr (15 Gegentore) und den besten Angriff (56 Tore) der Liga. Zudem überstand Napoli eine durchaus anspruchsvolle Champions League-Gruppe mit dem FC Liverpool, Ajax Amsterdam und den Glasgow Rangers souverän als Erster.

Tabelle der Serie A # Mannschaft Pkt Sp. S U VS Tore GT +/- 1 Neapel 62 23 20 2 1 56 15 41 2 Inter Mailand 47 23 15 2 6 44 27 17 3 Rom 44 23 13 5 5 30 19 11 Komplette Rangliste

Architekt des Erfolgs ist der erfahrene Trainer Luciano Spalletti (63). Clevere Transfers wie der von Innenverteidiger Min-jae Kim (26) fingen darüber hinaus Abgänge von Säulen wie Kalidou Koulibaly (31/FC Chelsea) auf. Doch das Prunkstück des Teams ist das aktuell vielleicht heißeste Offensiv-Duo Europas.

Khvicha Kvaratskhelia (22) und Victor Osimhen (24) dominieren Napolis Spiel und sind bester Vorlagengeber beziehungsweise bester Torschütze der Serie A. Kvaratskhelia macht als Linksaußen Vereinslegende Lorenzo Insigne (31) vergessen. In 24 Pflichtspielen erzielte der Georgier zwölf Tore und gab 14 Vorlagen.

Einer günstig, einer teuer

Die zehn Millionen Euro Ablöse, die Neapel im Sommer für Kvaratskhelia an Dinamo Batumi überwies, sind mittlerweile als echtes Schnäppchen zu betrachten. Real Madrid soll schon Interesse am Dribbelkünstler hinterlegt haben. Angesichts seines Vertrags bis 2027 hat Napoli aber die Zügel in der Hand.

Spalletti vergleicht seinen Schützling übrigens mit einem der Größten seiner Zunft: „Kvaratskhelia ist einzigartig im Dribbling und Ballgefühl. Er erinnert mich an Mohamed Salah. Kvaratskhelia spürt keinen Druck, er ist ein ruhiger Junge. Er ist außergewöhnlich und wird eine große Zukunft haben.“

Osimhen scheiterte in Wolfsburg

Auch Osimhens Entwicklung ist mehr als bemerkenswert. Beim VfL Wolfsburg bekam der damals blutjunge Nigerianer zwischen Januar 2017 und August 2018 kein Bein auf den Boden (16 Spiele, null Tore). Über die Stationen RSC Charleroi (36 Spiele, 20 Tore) und OSC Lille (38 Spiele, 18 Tore) landete er 2020 für stolze 70 Millionen Euro Ablöse in Neapel.

Ein Vertrauensvorschuss, dem Osimhen mittlerweile voll gerecht wird. Nach zehn und 14 Toren in den ersten beiden Saisons steht das Kraftpaket mittlerweile bei 18 Treffern in 19 Ligaspielen der laufenden Spielzeit. Sechs davon bereitete übrigens Kvaratskhelia vor.

De Laurentiis ein harter Verhandlungspartner

Spalletti lobt: „Osimhen ist ein großartiger Stürmer. Sein Potenzial ist unermesslich.“ Dabei hebt der Coach „den Mut und die Körperlichkeit“ von Osimhen hervor: „Immerhin hat er sich schon mehrfach das Gesicht zerschmettert, weil er jedem Ball hinterhergeht.“

Diese Kombination aus Torgefahr und Wucht bleibt natürlich keinem großen Klub verborgen. Doch immerhin ist Osimhen noch bis 2025 an Neapel gebunden. Manchester United ist schon lange hinter ihm her, beißt sich bislang aber die Zähne aus. Wenn SSC-Präsident Aurelio de Laurentiis einen Spieler halten will, so bewies er es in der Vergangenheit immer wieder, behält er ihn auch. Für Kvaratskhelia und Osimhen gilt das nun wohl ganz besonders.