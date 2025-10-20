17 Scorerpunkte: Kann Pasalic die Borussia retten?

Die Krise von Borussia Mönchengladbach verschärft sich immer weiter. Nach dem 1:3 gegen Union Berlin ist der nächste Tiefpunkt erreicht. Klar ist: Die Verantwortlichen sind in der kommenden Transferperiode zum Handeln gezwungen, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu werden. Ein erster Name ist nun durchgesickert.

Wie ‚Sky‘ berichtet, beobachten die Fohlen Marco Pasalic (25). Der gebürtige Karlsruher läuft seit Februar für Orlando City in der nordamerikanischen MLS auf und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Seine Quote kann sich sehen lassen: In 33 Spielen gelangen zwölf Tore und fünf Assist. Dem Bericht zufolge möchte der Rechtsaußen aber gerne zeitnah nach Europa zurückkehren.

Schlecht für Gladbach: Man ist mit dem Interesse an Pasalic nicht allein. Auch andere, nicht genannte Vereine aus der Bundesliga sowie der FC Bologna und Feyenoord Rotterdam haben den kroatischen Nationalspieler im Visier.

Vergangenheit in Deutschland

In Deutschland ist Pasalic kein Unbekannter. Seine Jugend hatte er bei der TSG Hoffenheim und dem Karlsruher SC verbracht, danach folgten Stationen bei den Zweitvertretungen des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund. Im Winter könnte Pasalic unter Umständen ins deutsche Oberhaus aufsteigen.