Bochum verpflichtet Novothny

Beim VfL Bochum tut sich etwas in Sachen Neuzugänge. Wie der Ruhrpottklub bekanntgibt, wechselt Mittelstürmer Soma Novothny ablösefrei an die Castroper Straße. Der 26-jährige Ungar unterzeichnet einen bis 2022 datierten Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte der 1,85 Meter große Rechtsfuß für den ungarischen Erstligisten sechs Treffer in 17 Ligaspielen für den FC Újpest.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfL-Sportchef Sebastian Schindzielorz freut sich über die Verpflichtung: „Soma Novothny hat viel Erfahrung in unterschiedlichen Ländern und Ligen gesammelt. Er ist ein robuster Spieler, der hart für die Mannschaft arbeitet und seine Qualitäten in der Box hat. Nach dem Weggang von Manuel Wintzheimer war diese Kaderposition offen, wir freuen uns, diese nun mit Soma schließen zu können.“