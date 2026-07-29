Adrian Gantenbein (25) wird dem FC Schalke 04 eine Weile nicht zur Verfügung stehen. Der Rechtsverteidiger erlitt laut ‚Sky‘ im Testspiel gegen Fagiano Okayama (3:1) eine „schwere Verletzung am Syndesmoseband“. Unter Umständen droht eine dreimonatige Zwangspause.

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Aufgrund des längeren Ausfalls ist klar, dass die Königsblauen auf der Position nochmal nachlegen. Gantenbein gehört zu den wenigen Spielern im Schalke-Kader, die die rechte Flanke beackern kann. Als Wunschziel gilt Eric Ebimbe (25) von Eintracht Frankfurt.