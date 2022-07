Brentford bietet für Damsgaard

Der FC Brentford hat ein Auge auf Mikkel Damsgaard (22) geworfen. Wie die Redaktion von Transfer-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Bees Sampdoria Genua ein Angebot in Höhe von elf Millionen Euro plus sieben weitere Millionen an Boni unterbreitet – noch zu wenig für den Serie A-Klub. Eine Einigung wird dennoch angestrebt, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damsgaard wechselte vor zwei Jahren für rund sieben Millionen Euro von seinem Jugendklub Nordsjaelland nach Genua. Für die Blucerchiati absolvierte der Flügelstürmer bislang 49 Einsätze, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen beisteuerte.