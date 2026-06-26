Eintracht-Schock: Kristensen vor Blitz-Abflug

Rasmus Kristensen verabschiedet sich allem Anschein nach schon wieder von Eintracht Frankfurt. Das dänische ‚Tipsbladet‘ berichtet, dass der 28-Jährige kurz vor einem Wechsel zu seinem Jugendklub FC Midtjylland steht.

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Zwischen Kristensen und dem dänischen Erstligisten herrsche bereits Einigkeit über einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Die Vereine befinden sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Die Dänen seien zuversichtlich, dass auch hier zeitnah eine Übereinkunft erzielt wird.

Eine Ablösesumme nennt das Portal nicht. Lediglich von „viel Geld“ ist die Rede. Frankfurt hatte den Rechtsverteidiger vor einem Jahr im Anschluss an eine einjährige Leihe für sechs Millionen Euro von Leeds United festverpflichtet. Gut möglich, dass sich die Ablöse in diesem Bereich einpendelt.