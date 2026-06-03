Einigung: Suárez vor Fener-Wechsel?

Luis Suárez (28) könnte es im Sommer zu Fenerbahce ziehen. Laut Fabrizio Romano hat der Mittelstürmer mit Präsidentschaftskandidat Hakan Safi eine Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt. Der Wechsel hänge nun vom Ausgang der in den kommenden Tagen stattfindenden Wahl in Istanbul sowie einer Übereinkuft über die Ablösesumme mit Sporting Lissabon ab.

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In Portugal sorgte Suárez in der abgelaufenen Saison mit 38 Toren und neun Vorlagen in 53 Pflichtspielen für Furore. Erst im Sommer 2025 war der kolumbianische WM-Fahrer für rund 23 Millionen Euro von UD Almería zu Sporting gewechselt. Sein Vertrag in Lissabon ist bis 2030 datiert und enthält eine Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro. Bei Fener würde der Torjäger laut Romano ein Top-Gehalt kassieren. Feners möglicher neuer Präsident Safi soll sogar auch Robert Lewandowski (37) grundsätzlich von einem Wechsel zum Süper Lig-Klub überzeugt haben.