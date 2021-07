Fortuna macht Nedelcu-Transfer perfekt

Fortuna Düsseldorf holt sich Verstärkung für die Defensive an Bord. Vom rumänischen Meister FCSB Bukarest wechselt Dragos Nedelcu zu den Flingeranern. Der 24-jährige Sechser, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, wird mitsamt Kaufoption für eine Spielzeit ausgeliehen. Dem Vernehmen nach würde die Festverpflichtung des rumänischen Nationalspielers rund eine Million Euro kosten.

„Die Fortuna ist meine erste Station außerhalb Rumäniens. Ich bin sehr froh, hier in Düsseldorf zu sein, weil es der passende Entwicklungsschritt für mich ist und die Verantwortlichen mir in allen Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben haben. Ich freue mich sehr darauf, den deutschen Fußball in einer starken zweiten Bundesliga kennenzulernen und möchte der Fortuna dabei helfen, in dieser Liga oben mit dabei zu sein“, sagt der Neuzugang.