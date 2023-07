FC Bayern: Kommt Tchouaméni von Real Madrid?

Es herrscht große Ungewissheit im zentralen Mittelfeld des FC Bayern. Einzig Neuzugang Konrad Laimer (26) ist nach aktuellem Stand fest eingeplant. Rückkehrer Marcel Sabitzer (29) darf gehen und auch bei den beiden deutschen Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich (beide 28) soll der Rekordmeister gesprächsbereit sein, wenn ein interessantes Angebot eingeht. Youngster Ryan Gravenberch (21) droht derweil immer mal wieder mit einem Abschied, sollte er nicht auf mehr Spielzeit als in der Vorsaison kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist kein Geheimnis, dass Thomas Tuchel nichts gegen die ein oder andere Veränderung im Bayern-Mittelfeld einzuwenden hätte. Declan Rice hätte der Bayern-Coach mit Kusshand genommen. Nachdem der Engländer beim FC Arsenal unterschrieben hatte, bemerkte Tuchel vielsagend: „Er hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben. Es könnte eine interessante Ergänzung unseres Kaders sein, einen Spieler dieses Profils zu haben.“

Lese-Tipp

Neuer Sportdirektor: Bayern vermeldet Freund-Verpflichtung

Neuer Wunschspieler

Nach dem Korb von Rice hat der Übungsleiter offenbar auch schon eine Alternative im Kopf. Wie ‚Sport1‘ berichtet, steht der 23-jährige Aurélien Tchouaméni von Real Madrid ganz oben auf Tuchels Wunschliste. Erste Gespräche mit den Beratern sollen auch schon stattgefunden haben. Tchouaméni sei einem Wechsel nach München nicht abgeneigt, heißt es angeblich aus seinem Umfeld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klingt logisch, denn eine zentrale Rolle bei den Bayern könnte verlockender sein als ein weiteres Jahr im Schatten von Toni Kroos (33) und Luka Modric (37). Die beiden Routiniers haben bei Real noch einmal verlängert und Trainer Carlo Ancelotti setzt bekanntermaßen gerne auf Erfahrung, wenn die großen Spiele anstehen.

Kein Schnäppchen

Die spanische Zeitung ‚as‘ hat da aber ganz andere Informationen eingeholt. Demnach komme ein Transfer in diesem Sommer weder für Tchouaméni noch für die Königlichen infrage. Entsprechend soll sich auch der FC Liverpool schon die Zähne an einer Verpflichtung ausgebissen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es bleibt abzuwarten, ob die Bayern den Franzosen umstimmen könnten. Und ob man bei Tchouaméni wirklich in die Vollen geht. Denkbar wäre dies wohl nur, wenn vorher neben Sabitzer noch ein Spieler München verlässt. Denn an den Verhandlungstisch bekäme man Real nur bei einem Top-Angebot. Die Madrilenen selbst hatten vor einem Jahr 80 Millionen Euro für den zweikampfstarken Sechser an die AS Monaco gezahlt. Gefallen ist der Preis seitdem mit Sicherheit nicht.