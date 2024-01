Laporta: „Nur weil es Xavi ist…“

Joan Laporta hat sich erstmals nach Bekanntgabe der bevorstehenden Trennung von Trainer Xavi zu Wort gemeldet. „Xavi hat mir mitgeteilt, dass er im Sommer gehen wird und dass er bis zum Saisonende bleiben will. Ich habe das akzeptiert, weil es Xavi war, der darum gebeten hat. Er ist eine Legende im Verein, er ist ein ehrlicher und anständiger Kerl und er liebt Barça. Und deshalb habe ich das so akzeptiert, denn er wird bis zum Ende alles geben“, so der Präsident des FC Barcelona vor Medienvertretern.

Xavi hatte seinen Abschied im Sommer nach dem gestrigen 3:5 gegen den FC Villarreal bekanntgegeben. Als mögliche Nachfolger werden unter anderem Rafa Márquez (Barça II), Thiago Motta (FC Bologna), Míchel (FC Girona) und Ex-Bundestrainer Hansi Flick gehandelt.