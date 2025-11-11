Menü Suche
1. FC Köln trennt sich von Urgesteinen

von Dominik Sandler - Quelle: fc.de
Erich Rutemöller und Frank Schaefer beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski @Maxppp

Der 1. FC Köln stellt sich im sportlichen Kompetenzbereich neu auf. Wie der Bundesligist mitteilt, werden Frank Schaefer und Erich Rutemöller künftig nicht mehr dauerhaft als Berater für die Kölner arbeiten. Stattdessen wolle man „sportliche Expertise künftig themenbezogen einholen“, wie es in der Mitteilung heißt.

1. FC Köln
Der Vorstand wird sportliche Expertise künftig themenbezogen einholen und dabei aktiv den Beirat einbinden. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Kompetenzteam Sport, bestehend aus Erich Rutemöller und Frank Schaefer, wird beendet.

Schaefer war seit 1982 mit wenigen Unterbrechungen in unterschiedlichen Funktionen am Geißbockheim tätig. Rutemöller war zwischen 1990 und 1991 Trainer in Köln und arbeitete unter anderem als Co-Trainer unter Berti Vogts für den DFB. Beide standen dem ausgeschiedenen Vorstand und Ex-Präsident Dr. Werner Wolf beratend zur Seite. Eine künftige, themenbezogene Zusammenarbeit schließen die Kölner nicht aus.

Bundesliga
Köln

Bundesliga
1. FC Köln
