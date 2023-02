Galtier: Letzte Chance in München?

Das neue Projekt bei Paris St. Germain ist in großer Gefahr. Im Sommer noch sonnte sich der Scheich-Klub in der unerwarteten Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé. Um den Superstar herum und mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie sollte ein Team aufgebaut werden, das allerhöchsten Ansprüchen genügt. Genau an diesen droht das Starensemble nun aber zu scheitern – wieder einmal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Zentrum der Kritik steht vermehrt Christophe Galtier. Der Coach setzte gegen die Bayern auf ein 4-4-2-System mit defensiver Ausrichtung. Lionel Messi und Neymar im Angriff hingen aber weitestgehend in der Luft. Im Mittelfeld waren Carlos Soler, der 16-jährige Warren Zaïre-Emery und Danilo Pereira weitestgehend überfordert. Der Matchplan ging nicht auf. Für die Probleme auf dem Platz wusste Galtier dann aber keine Lösung.

Lese-Tipp

Ramos lässt PSG-Zukunft offen

Druck auf dem Kessel

‚Le Figaro‘ nennt Galtiers Performance einen Tag später ein „Zeichen von Schwäche“. Erst durch die Einwechslung von Mbappé kam frischer Wind ins Spiel und die Elf des 56-jährigen Übungsleiters war ebenbürtig mit den Bayern. Langsam aber sicher reißt der Geduldsfaden in der französischen Hauptstadt. Denn es droht eine Saison mit maximal einem Titel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Pokal war vergangene Woche schon im Achtelfinale gegen Olympique Marseille Schluss. In der Champions League muss ein kleines Wunder in München her, um noch den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen.

Grundsätzlich sind die Bosse um Nasser Al-Khelaïfi nicht bekannt für ihre Engelsgeduld. Das Rückspiel gegen die Bayern ist also nicht nur ein Spiel um den Verbleib in der Champions League. Für Galtier geht es in München wohl auch um seine Zukunft als PSG-Coach.