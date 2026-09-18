Jürgen Klopp hat sich vorerst auf Marc-André ter Stegen (34) als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft festgelegt. „Er bringt die notwendige Erfahrung mit“, erläuterte der neue Bundestrainer das Comeback des Keepers von Ajax Amsterdam.

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Als Nummer zwei plant Klopp aktuell mit Jonas Urbig (23/FC Bayern), die Nummer drei ist Alexander Nübel (29/Besiktas). Das enthüllt die ‚Bild‘ in einem aktuellen Bericht. Gerade Urbig wird mittel- bis langfristig auch die Rolle als Nummer eins zugetraut.

Sein Vereinstrainer Vincent Kompany sagte erst gestern: „Man muss natürlich auch ein bisschen für die Zukunft planen – auch bei der Nationalmannschaft. Wenn einer glaubt, dass Jonas nicht die Nummer eins von Deutschland wird, dann glaube ich, dass derjenige einen großen Fehler macht. Der Junge wird irgendwann die Nummer eins sein.“

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Für die anstehenden Partien der Nations League nominierte Klopp derweil auch noch Noah Atubolu (24/Eintracht Frankfurt) und Finn Dahmen (28/FC Augsburg). Lobend erwähnte der Bundestrainer außerdem die Talente Mio Backhaus (22/Werder Bremen) und Dennis Seimen (20/VfB Stuttgart). Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) wurde aussortiert, Loris Karius (33/Schalke 04) scheint chancenlos.