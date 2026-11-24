Real Madrid macht schon sehr schnell Nägel mit Köpfen bei Jude Bellingham (23). Laut ‚The Athletic‘ planen die Königlichen, die Vertragsverlängerung mit dem wichtigen Mittelfeldspieler noch im Verlauf dieser Woche zu verkünden. Ursprünglich war ein Zeitplan bis Weihnachten angedacht. Dem Vernehmen nach bindet sich der englische Nationalspieler bis 2031 an den spanischen Spitzenklub.

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Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass Bellingham durch seinen neuen Vertrag gehaltstechnisch auf ein Level mit Vinicius Junior (26) gehievt wird. Der brasilianische Superstar kassiert dem Vernehmen nach umgerechnet 31 Millionen Euro netto pro Saison. Nur Kylian Mbappé (27) liegt noch darüber.