Zwei FC-Deals auf der Zielgeraden

Der 1. FC Köln arbeitet an den nächsten beiden Neuzugängen. Laut ‚Geissblog‘ stehen sowohl Reigan Heskey als auch Paul Okon-Engstler kurz vor dem Wechsel in die Domstadt. Bei Heskey seien die FC-Verantwortlichen zuversichtlich, den Zuschlag zu erhalten. Anders als zunächst angedacht könnte der 18-jährige Angreifer von Manchester City sogar festverpflichtet werden, da er seinen ausgelaufenen Vertrag bei den Skyblues wohl nicht verlängern möchte.

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Auch bei Paul Okon-Engstler stehen die Domstädter vor einer Vollzugsmeldung. Der Transfer verzögert sich laut ‚Geissblog‘ derzeit lediglich aufgrund einer Erkrankung des 21-jährigen Mittelfeldspielers. Sobald der australische Nationalspieler wieder fit ist, soll der Medizincheck nachgeholt und der Wechsel von Sydney FC zum FC offiziell gemacht werden.