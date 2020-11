Sandhausen: Trainer-Trio im Gespräch

Die Trainersuche beim SV Sandhausen läuft auf Hochtouren. Wie der ‚kicker‘ berichtet, werden Michael Schiele, Dimitrios Grammozis und Torsten Lieberknecht als mögliche Nachfolger des vor zwei Tagen geschassten Uwe Koschinat gehandelt. Der neue Übungsleiter könnte schon bis zum kommenden Heimspiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue (13 Uhr) feststehen.

Die gehandelten drei Favoriten stehen Gewehr bei Fuß und bei keinem anderen Klub unter Vertrag. Schiele und Grammozis coachten in diesem Jahr in Würzburg respektive Darmstadt bereits in der zweiten Liga. Der frühere Bundesliga-Coach Lieberknecht wurde vor zwei Wochen beim Drittligisten MSV Duisburg vor die Tür gesetzt.