Bochum präsentiert Lenz-Nachfolger

Einen Tag, nachdem der Wechsel von Cajetan Lenz (19) zur TSG Hoffenheim offiziell wurde, präsentiert der VfL Bochum schon den Nachfolger. Von Panathinaikos Athen kommt wie erwartet Mittelfeldspieler Enis Cokaj ablösefrei an die Castroper Straße. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat und absolut überzeugt, dass er seine Eigenschaften einbringen wird, die für eine erfolgreiche Saison unabdingbar sind“, so Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball in Bochum. Cokaj spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Levadiakos und war dort Stammspieler.