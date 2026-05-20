2. Bundesliga
Bochum präsentiert Lenz-Nachfolger
1 min.
@Maxppp
Einen Tag, nachdem der Wechsel von Cajetan Lenz (19) zur TSG Hoffenheim offiziell wurde, präsentiert der VfL Bochum schon den Nachfolger. Von Panathinaikos Athen kommt wie erwartet Mittelfeldspieler Enis Cokaj ablösefrei an die Castroper Straße. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2028.
Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Bochum 1848 @VfLBochum1848eV – 12:05
Zweiter Neuzugang für die kommende Saison!🙌 Enis #Çokaj wechselt ablösefrei von Panathinaikos Athen an die Castroper Straße. Der albanische Nationalspieler unterschreibt bis 2028!Bei X ansehen
Willkommen beim VfL, Enis!🤝 #Cokaj2028
Infos hier:
Willkommen beim VfL, Enis!🤝 #Cokaj2028
Infos hier:
„Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat und absolut überzeugt, dass er seine Eigenschaften einbringen wird, die für eine erfolgreiche Saison unabdingbar sind“, so Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball in Bochum. Cokaj spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis bei Levadiakos und war dort Stammspieler.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden