Thioune bestätigt Coulibaly-Abflug

Karim Coulibaly (19) wird seine Zelte beim SV Werder Bremen abbrechen. Das bestätigte Cheftrainer Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz: „Karim Coulibaly wird uns verlassen“. Den Innenverteidiger verschlägt es offenkundig nach Frankreich zu Racing Straßburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coulibaly war 2024 ablösefrei aus der Jugendabteilung des Hamburger SV zu den Grün-Weißen gewechselt. Nach seinem Durchbruch in der vergangenen Saison fließen jetzt 20 Millionen Euro Ablöse. Zudem wurde zwischen den Vereinen eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel ausgemacht.