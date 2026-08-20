Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Thioune bestätigt Coulibaly-Abflug

von Julian Jasch
Karim Coulibaly im Werder-Trikot @Maxppp

Karim Coulibaly (19) wird seine Zelte beim SV Werder Bremen abbrechen. Das bestätigte Cheftrainer Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz: „Karim Coulibaly wird uns verlassen“. Den Innenverteidiger verschlägt es offenkundig nach Frankreich zu Racing Straßburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Coulibaly war 2024 ablösefrei aus der Jugendabteilung des Hamburger SV zu den Grün-Weißen gewechselt. Nach seinem Durchbruch in der vergangenen Saison fließen jetzt 20 Millionen Euro Ablöse. Zudem wurde zwischen den Vereinen eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel ausgemacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Bremen
Straßburg
Karim Coulibaly

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Bremen Logo SV Werder Bremen
Straßburg Logo Racing Straßburg
Karim Coulibaly Karim Coulibaly
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert