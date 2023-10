Aston Villa: Watkins-Verlängerung eingetütet

Aston Villa hat offenbar Einigung über eine Vertragsverlängerung mit Ollie Watkins erzielt. Laut ‚The Athletic‘ steht die Unterzeichnung eines neuen Fünfjahresvertrags kurz bevor. Schon in Kürze sei mit einer Verkündung des neuen Deals zu rechnen.

Watkins zählt inzwischen zu den Top-Stürmern in der Premier League. Der 27-jährige Torjäger erzielte im vergangenen Jahr 15 Tore in Englands Oberhaus. In der laufenden Spielzeit steht Watkins nach sieben Partien bei vier Treffern. Seine starken Leistungen brachten ihn auch zurück in die englische Nationalmannschaft.