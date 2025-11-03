Menü Suche
Ein Favorit: Drei Kandidaten bei den Wolves

von Leon Morsbach - Quelle: The Athletic | TalkSport
1 min.
Vítor Pereira an der Seitenlinie @Maxppp

Nach der Entlassung von Vítor Pereira haben die Wolverhampton Wanderers die Suche nach einem neuen Cheftrainer eingeleitet. Laut ‚The Athletic‘ stehen mit Gary O’Neil, Rob Edwards und Michael Carrick drei prominente Kandidaten im Fokus. Wie ‚TalkSport‘ berichtet, entwickelt sich O’Neil derzeit zum Favoriten für den Posten. Bis zur endgültigen Entscheidung übernehmen die U21- und U18-Coaches James Collins und Richard Walker interimsweise das Training.

O’Neil wurde erst vor knapp einem Jahr von den Wolves freigestellt, gilt nun aber wieder als ernsthafte Option. Edwards, aktuell Trainer des FC Middlesbrough, bringt eine langjährige Verbindung zum Klub mit und liegt mit seinem Team derzeit auf Rang zwei in der Championship. Carrick ist verfügbar, nachdem er im Sommer bei Middlesbrough entlassen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
