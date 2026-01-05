Menü Suche
BL-Comeback: Neuer Gregoritsch-Klub enthüllt

Am Sonntagabend sickerte durch, dass Michael Gregoritsch vor einer Rückkehr in die Bundesliga steht. Jetzt ist auch der künftige Arbeitgeber des Angreifers bekannt.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Michael Gregoritsch jubelt im ÖFB-Trikot @Maxppp

Michael Gregoritsch kehrt nach dreieinhalb Jahren zum FC Augsburg zurück. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der Stürmer am heutigen Montag zum Medizincheck erwartet. Ob es sich um eine Leihe oder einen Kauf handelt, konnte der Pay-TV-Sender nicht in Erfahrung bringen.

Erst im August hatte sich Gregoritsch dem dänischen Erstligisten Bröndby IF angeschlossen, steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. Über die Jokerrolle kam der 31-Jährige zuletzt nicht mehr hinaus.

Nun also die Rückkehr zum FCA, für den Gregoritsch bereits zwischen 2017 und 2022 insgesamt 129 Spiele (31 Tore) absolviert hatte, ehe es über Freiburg weiter nach Dänemark ging. In Augsburg nimmt er den Kaderplatz von Phillip Tietz (28) ein, der kürzlich bei Mainz 05 unterschrieb.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
