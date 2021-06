Ceballos: Zwei Körbe & ein Gespräch

Dani Ceballos will wissen, ob für ihn ein Platz im Kader von Real Madrid reserviert ist. „Ich denke, dass ich mich in dieser Saison als Spieler sehr weiterentwickelt habe und dass jetzt der Moment ist, um mich langfristig bei einem Verein niederzulassen und mein Spiel zu zeigen. Ancelotti ist gerade angekommen und wir müssen uns unterhalten. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber viele Spieler haben gut über ihn gesprochen“, so der 24-jährige Mittelfeldspieler gegenüber der ‚as‘.

Ceballos kehrt nach seiner Leihe zum FC Arsenal nun zu Real Madrid zurück. Dort steht er noch bis 2023 unter Vertrag. Ob die Königlichen mit ihm planen, ist aber ungewiss. Einen Wechsel zu den Ligarivalen FC Barcelona und FC Sevilla schließt der Spanier zumindest kategorisch aus: „Zu Barcelona würde ich nicht gehen, denn ich bin Spieler von Madrid und mein Traum ist es, mich hier durchzusetzen.“