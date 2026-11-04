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Offiziell Ligue 1

Fünf Millionen: Fonseca verlässt Lyon

von Fabian Ley
Paulo Fonseca als Trainer von Lyon @Maxppp

Paulo Fonseca verlässt Olympique Lyon und wechselt auf die Trainerbank von Sporting Lissabon. Diesem Wunsch hat der französische Erstligist entsprochen. OL erhält laut Vereinsangaben eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Euro.

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Officiel : Paulo Fonseca quitte l'OL 🔴🔵
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Seit Januar 2025 stand Fonseca in Lyon an der Seitenlinie. Nun kehrt der 53-Jährige zurück in seine portugiesische Heimat zu Sporting, wo er Rui Borges beerbt. OL sucht unterdessen nach einem Nachfolger, ein Kandidat ist der vereinslose Carlos Vicens.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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