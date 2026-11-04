Fünf Millionen: Fonseca verlässt Lyon

Paulo Fonseca verlässt Olympique Lyon und wechselt auf die Trainerbank von Sporting Lissabon. Diesem Wunsch hat der französische Erstligist entsprochen. OL erhält laut Vereinsangaben eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Euro.

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Seit Januar 2025 stand Fonseca in Lyon an der Seitenlinie. Nun kehrt der 53-Jährige zurück in seine portugiesische Heimat zu Sporting, wo er Rui Borges beerbt. OL sucht unterdessen nach einem Nachfolger, ein Kandidat ist der vereinslose Carlos Vicens.