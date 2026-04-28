Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Bochum beobachtet ter Horst

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Jano ter Horst mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive wandert der Blick beim VfL Bochum zur Konkurrenz. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ beobachtet der Ruhrpottklub Rechtsverteidiger Jano ter Horst von Preußen Münster. Auch weitere Zweitligisten sollen Interesse am 23-Jährigen bekunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits 2016 wechselte ter Horst in die Münsteraner Jugend. In dieser Saison ist der gebürtige Bad Bentheimer einer der wenigen Lichtblicke beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Lediglich eine Partie verpasste der Rechtsfuß gelbgesperrt, stand sonst immer in der Startelf und steuerte einen Treffer sowie vier Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Münster
Bochum
Jano ter Horst

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Münster Logo SC Preußen 06 Münster
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Jano ter Horst Jano ter Horst
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert