Bochum beobachtet ter Horst

Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive wandert der Blick beim VfL Bochum zur Konkurrenz. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ beobachtet der Ruhrpottklub Rechtsverteidiger Jano ter Horst von Preußen Münster. Auch weitere Zweitligisten sollen Interesse am 23-Jährigen bekunden.

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Bereits 2016 wechselte ter Horst in die Münsteraner Jugend. In dieser Saison ist der gebürtige Bad Bentheimer einer der wenigen Lichtblicke beim Tabellenletzten der 2. Bundesliga. Lediglich eine Partie verpasste der Rechtsfuß gelbgesperrt, stand sonst immer in der Startelf und steuerte einen Treffer sowie vier Vorlagen bei.