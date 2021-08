Tottenham will Ndombélé loswerden – Bayern ohne Konkurrenz

Corentin Tolisso und 20 Millionen Euro Ablöse bot der FC Bayern Tottenham Hotspur offenbar als Gegenleistung für die Dienste von Tanguy Ndombélé. Die Engländer lehnten die Offerte jedoch ab und müssen weiter nach einem Käufer für den Franzosen Ausschau halten.

Vom Tisch ist Ndombélés Wechsel an die Säbener Straße aber noch nicht. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, will Tottenham Hotspur den zentralen Mittelfeldspieler unbedingt verkaufen. Vor zwei Jahren kam der Franzose für 60 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Nordlondon. Nun wollen die Lilywhites den Verlust in Grenzen halten und sich von Ndombélé trennen.

Bayern und sonst keiner?

Viele Interessenten gibt es allerdings nicht. Der englischen Tageszeitung nach sind die Bayern als potenzieller Käufer sogar allein auf weiter Flur. Das könnte den Münchnern sehr in die Karten spielen. Ein reines Transferangebot ohne Spielertausch wäre für die Bayern in diesem Sommer aber wohl nicht zu stemmen.

Im Bericht heißt es weiter, dass Ndombélé die Spurs im besten Fall dauerhaft verlassen soll. Alternativ könne sich Tottenham auch eine Leihe mit implementierter Kaufpflicht vorstellen. Ob für die Bayern ein solches Modell in Frage kommt, bleibt offen. Auch der sich anbahnende Wechsel von RB Leipzigs Marcel Sabitzer zum FCB wird auf die Personalie Ndombélé gewiss Einfluss haben.