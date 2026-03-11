Menü Suche
FC Bayern: Peretz-Zukunft bald geklärt?

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
Daniel Peretz will spielen @Maxppp

Bei Daniel Peretz zeichnet sich offenbar allmählich eine Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft ab. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der FC Southampton mit dem Leihspieler des FC Bayern sehr zufrieden ist und über eine Festverpflichtung des 25-jährigen Torhüters nachdenkt. Im Leihgeschäft wurde auch eine Kaufoption vereinbart, diese liegt im Bereich von acht Millionen Euro.

An der Säbener Straße plant man dem Vernehmen nach nicht mehr mit dem israelischen Nationalspieler, der seinerseits nach einer Rolle als Nummer eins strebt und sich in München nicht mehr auf die Bank setzen will. Seit seinem Wechsel zu den Saints kommt Peretz regelmäßig zum Einsatz, am vergangenen Wochenende hielt er beim 1:0-Erfolg gegen den FC Fulham im FA Cup seinen Kasten sauber und hatte somit großen Anteil am Einzug ins Viertelfinale seines Klubs.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
