Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Einigung: El Ouahdi-Transfer rückt näher

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri
Zakaria El Ouahdi im Trikot des KRC Genk @Maxppp

Der Hamburger SV hat einen wichtigen Schritt zur Verpflichtung von Zakaria El Ouahdi (24) vom KRC Genk gemacht. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Rothosen sich grundsätzlich mit dem Schienenspieler auf die Vertragsbedingungen einer Zusammenarbeit geeinigt. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen derzeit noch. Der HSV hat eine dritte Offerte eingereicht, die zum Erfolg führen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

El Ouahdi ist vertraglich bis 2028 an Genk gebunden, möchte aber gerne in die Hansestadt wechseln. Sollte der Transfer des marokkanischen Nationalspielers nicht gelingen, hat der Nordklub Arthur (23) von Bayer Leverkusen als geeignete Alternative ausgemacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
Genk
Hamburg
Zakaria El Ouahdi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Genk Logo KRC Genk
Hamburg Logo Hamburger SV
Zakaria El Ouahdi Zakaria El Ouahdi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert