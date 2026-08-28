Einigung: El Ouahdi-Transfer rückt näher

Der Hamburger SV hat einen wichtigen Schritt zur Verpflichtung von Zakaria El Ouahdi (24) vom KRC Genk gemacht. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben die Rothosen sich grundsätzlich mit dem Schienenspieler auf die Vertragsbedingungen einer Zusammenarbeit geeinigt. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen derzeit noch. Der HSV hat eine dritte Offerte eingereicht, die zum Erfolg führen soll.

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El Ouahdi ist vertraglich bis 2028 an Genk gebunden, möchte aber gerne in die Hansestadt wechseln. Sollte der Transfer des marokkanischen Nationalspielers nicht gelingen, hat der Nordklub Arthur (23) von Bayer Leverkusen als geeignete Alternative ausgemacht.