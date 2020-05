Schalke: Matondo zieht Zwischenfazit

Rabbi Matondo denkt nach wie vor, dass der Schritt von Manchester City zu Schalke 04 der richtige war. „Ich bin erwachsener geworden“, erklärt der 19-Jährige gegenüber den ‚Manchester Evening News‘, „ich bin ohne meine Familie umgezogen. Ich habe noch nie im Ausland gelebt, also war das für mich eine völlig neue Erfahrung. Der Klub hat mir beim Einleben aber sehr geholfen.“

Matondo war im Januar 2019 für neun Millionen Euro zu den Königsblauen gewechselt, eine tragende Rolle spielt er seitdem nicht. „Im Seniorenbereich zu spielen und sich an die Liga zu gewöhnen, war ein großer Schritt für mich. Du spielst jede Woche gegen Stars in vollen Stadien“, so Matondo, „ich weiß, dass bei mir noch mehr geht, also arbeite ich hart daran, mich zu verbessern.“ Der Stürmer resümiert: „Ich bin glücklich in Deutschland.“