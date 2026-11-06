„Nichts Persönliches“: Tuchel erläutert Palmer-Korb

Thomas Tuchel hat die erneute Nicht-Nominierung von Cole Palmer (24) für die englische Nationalmannschaft begründet. Auf der heutigen Pressekonferenz der Three Lions machte der Nationaltrainer deutlich, woran es dem Offensivstar des FC Chelsea aus seiner Sicht mangelt: „Er verpasst einfach zu viele Gelegenheiten, um sich zu beweisen und einen guten Eindruck zu hinterlassen.“

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Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spiele zudem das Trainingslager der Engländer: „Wenn du im Trainingslager dabei bist, ist das deine Chance, dich zu beweisen. Die Spieler, die im Trainingslager dabei waren, haben etwas Außergewöhnliches aufgebaut. Genau deshalb schenken wir ihnen unser Vertrauen.“ Einen persönlichen Konflikt mit Palmer gebe es nicht. Der Offensivspieler, der seit März nicht mehr nominiert wird, könne weiterhin auf eine Rückkehr hoffen: „Das ist nichts Persönliches. […] Die Tür ist immer offen.“