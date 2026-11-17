Declan Rice (27) verschreibt seine Zukunft dem FC Arsenal. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben die Gunners mit dem Mittelfeldspieler eine Einigung über einen neuen Vertrag bis 2031 erzielt. Rice werde das neue Arbeitspapier zeitnah unterschreiben.

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Aktuell ist der englische Nationalspieler vertraglich noch bis 2028 gebunden. Im Sommer 2023 war er für knapp 120 Millionen Euro von West Ham United gekommen, bestritt seitdem 173 Pflichtspiele. In der vergangenen Saison holte Rice mit Arsenal die Meisterschaft.