Hertha BSC: Überraschender Rücktritt von Neuendorf

Hertha BSC muss künftig ohne Vereinslegende Andreas „Zecke“ Neuendorf auskommen. Der Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich hat gestern Abend nach dem Spiel gegen den SSV Ulm (3:2), das den Klassenerhalt bedeutete, überraschend seinen Rücktritt erklärt. „Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als einfach gemacht, denn Hertha BSC ist mein Verein. Die letzten Jahre waren für den Verein und auch mich persönlich sehr herausfordernd“, so der 50-Jährige in der Mitteilung des Vereins.

„Ich habe mich bewusst dazu entschieden, schon jetzt diesen Schritt zu gehen und meine Entscheidung zu kommunizieren. So hat Hertha die Möglichkeit, frühzeitig nach einer passenden Nachfolge zu suchen und die kommende Saison zu planen“, so Neuendorf weiter. Der ehemalige zentrale Mittelfeldspieler war zwischen 1998 und 2014 mit kurzen Abstechern zu Bayer Leverkusen und dem FC Ingolstadt für die Alte Dame am Ball und absolvierte insgesamt 196 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Seit 2015 war er dann in anderen Funktionen bei der Hertha tätig.