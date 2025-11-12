Wettbieten um Diomande?

Der Start verlief noch ein wenig stotternd, inzwischen ist Yan Diomande aber voll bei RB Leipzig eingeschlagen. Auch bei der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ließ er seine Klasse aufblitzen und erzielte den einzigen Treffer der Sachsen. Leistungen, die nicht unbemerkt bleiben.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der Flügelspieler bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel. Der FC Barcelona, Real Madrid, Paris St. Germain, der FC Liverpool und Manchester City jagen den 18-Jährigen, dem eine Karriere in der Größenordnung von Kylian Mbappé (26) oder Ousmane Dembélé (28) zugetraut wird. Das Blatt hält es für wahrscheinlich, dass im kommenden Sommer mindestens schon ein Spitzenklub am Cottaweg vorstellig wird.

Bei RB hegt man aber keine Pläne, Diomande schnell zu verkaufen. Nicht umsonst wurde der Ivorer mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet, eine Ausstiegsklausel enthält das Arbeitspapier nicht. Vorerst will man selbst noch weiter Freude an dem Dribbler haben, für den Anschluss dürften bereits die Dollarzeichen in den Augen der Verantwortlichen leuchten. Sogar auf ein Summe von 100 Millionen Euro spekuliert man intern.