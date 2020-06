Avdijaj über Schalke-Rückkehr und Real-Angebot

Donis Avdijaj kann sich eine Rückkehr zu Schalke 04 vorstellen. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt der 23-Jährige: „Schalke ist für mich weiter eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, ich könnte dem Verein sicherlich weiterhelfen. Ich liebe Schalke 04, weil alles, was ich besitze – Liebe, Fleiß, harte Arbeit und Emotionen – in dem Verein steckt. “ Sein aktueller Vertrag beim schottischen Erstligisten FC Heart of Midlothian läuft heute aus. Derzeit führt Avdijaj Gespräche mit verschiedenen Klubs. Angebote aus der Bundesliga sollen jedoch nicht dabei sein.

Auf die Frage, was sein größter Fehler als Fußballer war, antwortet der Angreifer: „Mein größter Fehler, den ich bitter bereue, war, dass ich damals ein anderes Mega-Angebot vom FC Liverpool ausgeschlagen habe, bevor ich bei Schalke den langen Vertrag unterschrieben habe, was für mich eine Herzensangelegenheit war. Ich hatte auch eines von Real Madrid.“