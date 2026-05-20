Dortmunds Inácio hat die Qual der Wahl

Samuele Inácio von Borussia Dortmund könnte auch auf Nationalmannschaftsebene eine große Zukunft bevorstehen. Laut der ‚WAZ‘ fühlte der brasilianische Fußballverband kürzlich bei dem 18-jährigen Juwel vor, um ihn künftig für die Seleção zu gewinnen. Neben der brasilianischen besitzt der Offensivakteur auch die italienische Staatsbürgerschaft.

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Seit der U15 durchläuft Inácio die italienischen Juniorenteams, fühlt sich allerdings auch mit Brasilien verbunden. Auf sich aufmerksam gemacht hat der Rechtsfuß durch überzeugende Leistungen in Dortmund, wo ihm in sieben Spielen ein Tor gelang. Dem Bericht zufolge gibt es sogar Gedankenspiele über eine schnelle Nominierung für Italiens A-Nationalmannschaft.