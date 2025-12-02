Martínez & Arévalo in die Bundesliga?

Bei Racing Santander in der Segunda División läuft es derzeit wie geschmiert. Aktuell belegt man Rang zwei, der Aufstieg in La Liga ist kein unrealistisches Szenario. Das liegt auch an zwei Talenten, die bei Racing groß aufspielen. Die Bundesliga leckt sich bereits die Finger nach dem Duo.

Mit Mittelfeldspieler Sergio Martínez beschäftigen sich laut der ‚Bild‘ die TSG Hoffenheim sowie zwei weitere Bundesligisten konkret. Auch im Ausland gibt es mit dem FC Brügge und RB Salzburg Interessenten. Mit einer Ausstiegsklausel von drei Millionen Euro ist Martínez trotz eines Vertrags bis 2029 absolut bezahlbar.

Meist darf der 18-Jährige seine Fähigkeiten als Einwechselspieler unter Beweis stellen. Typisch spanische Attribute wie Spielübersicht und eine gute Technik gehören zu seinen Stärken. Zudem ist Martínez auch körperlich robust. In Spaniens U19-Auswahl ist er Stammspieler.

Gespräche laufen

Das andere Juwel des Klubs hört auf den Namen Jeremy Arévalo. Unter anderem der VfB Stuttgart hat den Stürmer schon für den Winter auf der Liste. Neben den Schwaben hat auch RB Leipzig angebissen. Mit beiden Klubs laufen bereits Gespräche. Eintracht Frankfurt wird ebenfalls Interesse nachgesagt. Arévalos Ausstiegsklausel ist bei sieben Millionen Euro angesiedelt, zudem wäre ein Unterschriftsbonus fällig.

Ähnlich wie sein Teamkollege muss sich der 20-Jährige überwiegend noch mit der Jokerrolle begnügen. Mit sieben Toren aus 15 Spielen hat der Linksfuß seine Torgefährlichkeit aber dabei schon unter Beweis gestellt. Gehen die beiden Juwele ihre nächsten Schritte in der Bundesliga?