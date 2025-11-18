Der neue Isak: So gut ist BVB-Flirt Filling

Bereits 2017 machten Borussia Dortmund und AIK Solna Geschäfte. Ein gewisser Alexander Isak fand damals den Weg in den Ruhrpott. Auch wenn seine Zeit beim BVB rückblickend ernüchternd verlief, heute gehört der 26-Jährige in Diensten des FC Liverpool zu den besten Stürmern der Welt. Grund genug für die Schwarz-Gelben, erneut zu AIK zu blicken.

Dort sorgt derzeit Kevin Filling für Aufsehen. Mit nur 16 Jahren ist er fester Bestandteil der AIK-Profis. Im schwedischen Oberhaus konnte er sich bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen. Dabei muss man beachten, dass Filling einige Wochen aufgrund einer Knieverletzung ausfiel. Der BVB zeigt Interesse an dem Teenager, der auch von Manchester United umgarnt wird. Doch was macht Filling so besonders?

Wie viel Isak steckt in Filling?

Vergleichbar zum Liverpool-Stürmer ist Filling mit einem mehr als ordentlichen Tempo gesegnet. Ähnlich wie der heutige Isak weiß der Rechtsfuß zudem mit gutem Kopfballspiel zu überzeugen. Gegen IF Brommapojkarna erzielte er den Siegtreffer in der Nachspielzeit per Kopf. Doch Filling ist nicht ans Zentrum gebunden. Er mag es, den Ball auf links zu erhalten, nach innen zu ziehen und dann ins lange Eck zu vollstrecken.

Unterschiede weisen die beiden Schweden vor allem in puncto Statur auf. Während Isak ein recht schlaksiger Athlet ist, bringt Filling schon jetzt einen robusten Körperbau mit, der ihn auch als Anspielstation fungieren lässt. Mit gestandenen Verteidigern kann es der Muskelprotz problemlos aufnehmen.

Luft nach oben

Natürlich hat der Jungspund aufgrund seines Alters auch noch Verbesserungspotenzial. Technisch liefert er noch einige Unsauberheiten, die er aktuell vor allem mit seiner Athletik kaschiert. Auch hinsichtlich der Entscheidungsfindung gibt es noch Luft nach oben, oft verpasst Filling den richtigen Zeitpunkt zum Abspiel, weil er ins Eins-gegen-Eins geht. Gelingt es Filling, diese Schwächen auszumerzen, steht einem steilen Aufstieg nichts im Weg. Womöglich ja bei Borussia Dortmund?