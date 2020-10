Wagner startet Trainerlaufbahn beim DFB

Sandro Wagner wird ab sofort die deutschen Nachwuchs-Stürmer betreuen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt der 32-Jährige im Rahmen seiner DFB-Trainerausbildung bei der deutschen U16-Nationalmannschaft als Stürmertrainer zum Einsatz.

Nach eineinhalb Jahren in der Chinese Super League hing Wagner die Fußballschuhe in diesem Sommer an den Nagel. Im Anschluss war er als Experte für DAZN im Einsatz. Nun will der frühere Stürmer seine Trainerkarriere vorantreiben.