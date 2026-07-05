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Letzte Details: Köln verkauft Kaminski

Der 1. FC Köln darf sich auf einen netten Geldregen freuen. Jakub Kaminski wird mit einem hohen Transferplus weiterverkauft.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Jakub Kaminski im Training von Köln @Maxppp

Jakub Kaminski (24) kehrt dem 1. FC Köln nach einem Jahr wieder den Rücken. ‚Sky‘ zufolge ist der Transfer des Offensivspielers zu Benfica Lissabon in trockenen Tüchern. Es seien lediglich Details zwischen den Klubs zu klären.

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Der portugiesische Traditionsverein zieht die Ausstiegsklausel in Kaminskis bis 2030 datiertem Vertrag, festgeschriebene 20 Millionen Euro werden fällig. Erst in diesem Sommer hatten die Kölner den Polen (31 Länderspiele) nach einjähriger Leihe für 5,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg festverpflichtet.

Mit seinem neuen Arbeitgeber hat sich der Rechtsfuß laut ‚Sky‘ auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. In der kommenden Saison wird Kaminski, der zudem von Brighton & Hove Albion umgarnt wurde, mit Benfica im europäischen Geschäft vertreten sein. Derweil kann der Bundesligist die Einnahmen gut gebrauchen, um die Kaderplanungen voranzutreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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