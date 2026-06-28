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Bundesliga

Mega-Wechsel: Nmecha hat zwei Wunschklubs

Felix Nmecha schraubt bei der WM weiter an seinem Marktwert. Zwei Vereine – ob nun in diesem oder dem nächsten Sommer – dürfen sich die größten Hoffnungen machen.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Felix Nmecha im BVB-Training @Maxppp

Im Poker um Felix Nmecha (25) haben insbesondere zwei Klubs gute Karten. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge „üben vor allem Manchester City und Manchester United eine deutlich größere Anziehungskraft“ auf Nmecha aus als das ebenfalls interessierte Newcastle United.

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Auch Real Madrid und der FC Bayern mischen mit, scheinen aber in Nmechas Gunst weiter hinten zu liegen. Bei ManCity hatte Nmecha in der Jugend und dreimal für die Profis gespielt, ehe es über Wolfsburg nach Dortmund ging.

Klar ist, in diesem Sommer würde Borussia Dortmund den Mittelfeldspieler nicht unter 120 Millionen Euro ziehen lassen. Ab 2027 sind dem BVB aber die Hände gebunden – dann besitzt Nmecha eine Ausstiegsklausel über 80 Millionen, 2028 wären 70 Millionen fällig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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