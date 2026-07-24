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Bundesliga

Spannende Mittelfeld-Verstärkung für Werder?

Die Werder-Bosse könnten im Sommer noch Verstärkung für das Zentrum an Bord holen. Ins Visier geraten ist offenbar auch ein schottischer Mittelfeldmann.

von Fabian Ley - Quelle: Telegraph
1 min.
Jordan Holsgrove @Maxppp

Der SV Werder Bremen hat ein Auge auf Jordan Holsgrove (26) von GD Estoril Praia geworfen. Laut dem ‚Telegraph‘ zählen die Grün-Weißen zum Interessentenkreis für den defensiven Mittelfeldspieler, der auch in etwas offensiverer Rolle zum Einsatz kommen kann.

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Konkurrenz erhält Werder allerdings insbesondere aus der zweiten englischen Liga, wo gleich vier Klubs im Poker mitmischen sollen, darunter Charlton Athletic. Seit 2023 spielt Holsgrove bei Estoril, sein Vertrag beim portugiesischen Erstligisten ist bis 2028 datiert.

Der passstarke Schotte ist Linksfuß und ehemaliger U21-Nationalspieler. In der vergangenen Saison steuerte Holsgrove in 33 Ligapartien neben einem Tor immerhin acht Vorlagen bei. Insgesamt kommt er für seinen aktuellen Arbeitgeber auf vier Treffer und 16 Vorlagen in 83 Einsätzen. Übrigens: Vor einem Jahr wurde Holsgrove ausgerechnet mit Werder-Rivale Hamburger SV in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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