City-Abschied? Peps warme Worte für Silva

Pep Guardiola rechnet offensichtlich nicht mehr so recht mit einem langfristigen Verbleib von Bernardo Silva (27). „Bernardo Silva ist ein außergewöhnlicher Spieler. Wenn er am Ende gehen will und sich entscheidet zu gehen, kann ich nur sagen, dass der Verein, der Bernardo holt, einen der besten Spieler der Welt nehmen wird“, sagte der Trainer von Manchester City auf einer Pressekonferenz.

Seit der Ankunft von Jack Grealish (25) agiert Silva bei den Citizens häufiger in der Zentrale. Schon im Sommer hatten Abschiedsgerüchte die Runde gemacht, letztlich blieben die Avancen anderer Klubs aber relativ unkonkret. Vertraglich gebunden ist Silva immerhin noch bis 2025.