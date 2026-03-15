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Süper Lig

Fener trifft Tedesco-Entscheidung

von David Hamza
Tedesco als Trainer von Fenerbahce @Maxppp

Domenico Tedesco bleibt nach der 0:2-Niederlage gegen Karagümrük Trainer von Fenerbahce. Präsidet Sadettin Saran bestätigte auf entsprechende Nachfrage: „Wir machen mit Domenico Tedesco und (Sportdirektor, Anm. d. Red.) Devin Özek weiter.“ Saran betonte im selben Atemzug aber auch: „Ein solches Ergebnis wird sich nicht wiederholen. Die notwendigen Ultimaten wurden gestellt.“

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Von den vergangenen vier Ligaspielen konnte Fener nur eins gewinnen. Der Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray ist auf sieben Punke angewachsen. Am Dienstag ist Gaziantep FK zu Gast.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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