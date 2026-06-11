Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

FCN: Toth-Transfer wackelt

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Rajmund Toth im Trikot der ungarischen Nationalelf @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg arbeitet weiter an der Verpflichtung von Rajmund Toth (22) vom ungarischen Meister ETO FC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnten sich die Verhandlungen aber noch eine ganze Weile hinziehen. Grund dafür ist zum einen, dass sowohl der Trainer als auch der Sportdirektor den westungarischen Klub verlassen haben und es bislang noch keine Nachfolger gibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem möchte ETO Toth frühestens nach den Qualifikationsspielen zur Champions League (ab 7. Juli) abgeben. Nürnberg ist sich mit der Spielerseite längst einig, hatte zudem das Ablöseangebot von 1,1 Millionen Euro inklusive Boni auf 1,5 Millionen angehoben. Doch auch das soll den Ungarn noch nicht reichen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
NB I
Györ
Nürnberg
Rajmund Tóth

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
NB I NB I
Györ Logo Györi ETO
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Rajmund Tóth Rajmund Tóth
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert