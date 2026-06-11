FCN: Toth-Transfer wackelt

Der 1. FC Nürnberg arbeitet weiter an der Verpflichtung von Rajmund Toth (22) vom ungarischen Meister ETO FC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnten sich die Verhandlungen aber noch eine ganze Weile hinziehen. Grund dafür ist zum einen, dass sowohl der Trainer als auch der Sportdirektor den westungarischen Klub verlassen haben und es bislang noch keine Nachfolger gibt.

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Zudem möchte ETO Toth frühestens nach den Qualifikationsspielen zur Champions League (ab 7. Juli) abgeben. Nürnberg ist sich mit der Spielerseite längst einig, hatte zudem das Ablöseangebot von 1,1 Millionen Euro inklusive Boni auf 1,5 Millionen angehoben. Doch auch das soll den Ungarn noch nicht reichen.