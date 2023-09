Vor dem Topspiel: Hincapié wieder fit

Nach den Verletzungssorgen um Arthur (20) gibt es bei Bayer Leverkusen am heutigen Montag auch gute Nachrichten aus dem Lazarett. Piero Hincapié, der sich im Juni auf Länderspielreise mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, konnte erstmals das Teamtraining wieder vollständig absolvieren.

Mit Blick auf das anstehende Topspiel der Werkself gegen den FC Bayern am Freitag (20:30 Uhr) zitiert die ‚Bild‘ Trainer Xabi Alonso: „Es ist möglich, dass er dabei ist. Bis jetzt hat er nach dem Training keine Schmerzen, das war das Wichtigste. Von Anfang an ist es schwierig, aber vielleicht kann er uns schon 15, 20 Minuten helfen. Wir müssen entscheiden, links haben wir nicht so viele Möglichkeiten.“