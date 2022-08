Brighton an Cucurella-Ersatz dran

Nach dem Abgang von Marc Cucurella (24) will Brighton & Hove Albion die linke Abwehrseite mit einem würdigen Nachfolger besetzen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Seagulls Pervis Estupiñán (24) vom FC Villarreal zu ihrem Wunschspieler auserkoren. Demzufolge führt Brighton bereits Gespräche mit dem Gelben U-Boot. Mit Nottingham Forest hat jedoch noch ein weiterer Premier League-Klub ein Auge auf den wendigen Ecuadorianer geworfen.

Nach einigen Leihstationen in Spanien heuerte Estupiñán vor zwei Jahren fest bei Villarreal an. Die Submarinos überwiesen damals rund 16 Millionen Euro an den FC Watford. Seitdem beackert der Linksfuß die linke Außenbahn des La Liga-Klubs. Nun könnte der Weg des Linksverteidiger zurück auf die Insel führen.