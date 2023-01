Haller stellt Comeback in Aussicht: „In meinem Kopf keine Grenzen“

Sébastien Haller ist höchst motiviert, bald für Borussia Dortmund auf dem Platz zu stehen. In einer Medienrunde während des Trainingslagers in Marbella sprach der an Hodenkrebs erkrankte Mittelstürmer über seinen langen Weg zurück ins Training.

„Das ist das beste Gefühl, das man haben kann. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich auf den nächsten Tag zu fokussieren und zu versuchen, fit und gesund zu bleiben. Ich gebe mein Bestes, das Vertrauen, das der Verein in mich gesetzt hat, zurückzugeben“, sagte Haller (zitiert via ‚Ruhr Nachrichten‘).

Blitz-Comeback gegen Düsseldorf?

Die ‚Bild‘ hatte am heutigen Montag berichtet, dass Haller schon morgen im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (16 Uhr) sein Comeback feiern könnte. Das ist dem 28-Jährigen zufolge jedoch „eine Entscheidung, die wir mit dem Trainer und den Ärzten gemeinsam treffen. Natürlich ist das noch einmal eine andere Beanspruchung in Spielen.“ Dennoch gelte: „Wenn ich spielen kann, werde ich auch spielen. Ich bin nirgendwo lieber als auf dem Platz.“

Auch den Bundesliga-Restart am 22. Januar (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg hat Haller, dem es aktuell „sehr gut“ geht, schon fest im Blick. „Alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Die einzigen Leute, die mich stoppen können, sind die Ärzte und der Coach. Aber ich hoffe, am 22. Januar gegen Augsburg in der besten Verfassung zu sein, in der ich sein kann.“